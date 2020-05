Milano: rapina ai danni di una vice ispettrice di polizia, arrestato Algerino (Di venerdì 1 maggio 2020) Non era il giorno fortunato per un Algerino di 32 anni che Giovedì pomeriggio a Milano in viale Traiano ha cercato di rapinare una vice ispettrice di polizia insieme a un complice. La vicenda ha luogo verso le 14 quando la donna in bicicletta è stata accerchiata dai 2 individui che hanno tentato di scipparle la borsa. La pronta reazione dell’agente ha preso in contropiede i 2 malviventi che hanno desistito scappando a bordo del tram 14. La vice ispettrice non ha perso di vista i 2 e ha allertato immediatamente la centrale, una pattuglia quindi ha intercettato il tram in piazza Firenze dove a bordo hanno trovato uno dei 2 rapinatori. Gli agenti quindi hanno proceduto all’arresto del nord africano scoprendo che aveva già numerosi precedenti alle spalle sempre per reati contro il patrimonio ai danni di donne. L'articolo Milano: rapina ai danni di una vice ... Leggi su italiasera Milano : rapina in farmacia con un taglierino - è caccia al criminale

