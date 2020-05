(Di venerdì 1 maggio 2020) Quella delaglidei calciatori sta ormai diventando lo strumento principale delle società che provano a far fronte alla crisi economica. La pandemia da coronavirus ha costretto il campionato a fermarsi, azzerando i ricavi dei club che dovranno anche fare i conti le emittenti tv, che chiedono di posticipare e ridiscutere i termini economici siaaccordi già in essere che di quelli futuri. E anche ilvuole seguire la strada intrapresa da Juve e Roma. Bianconeri e...

infoitsport : Milan, avanti col taglio stipendi: risparmio da 40 milioni - atmilan1899 : #Milan, il taglio degli stipendi può incidere sul rinnovo di #Ibrahimovic: possibile caso - MilanPress_it : L'ad Gazidis al lavoro coi calciatori, rappresentati da capitan Romagnoli ?? - cielorossonero : RT @MilanLiveIT: #Milan, avanti col taglio stipendi: risparmio da 40 milioni - gazz_rossonera : Milan, taglio degli stipendi: Ibrahimovic potrebbe non essere d’accordo -

Ultime Notizie dalla rete : Milan taglio

Quella del taglio agli stipendi dei calciatori sta ormai diventando lo strumento principale delle società che provano a far fronte alla crisi economica. La pandemia da coronavirus ha costretto il camp ...Milan, prosegue la trattativa tra squadra e dirigenza per la riduzione degli stipendi. Il Diavolo segue il modello Juventus e c’è fiducia per la fumata bianca in tempi stretti. Le ultimissime. Milan, ...