LaStampa : Da ieri mattina non si hanno più notizie di una barca con a bordo 62 migranti, tra cui 13 donne e 6 bambini, partit… - LaStampa : Alarm Phone, 62 migranti partiti dalla Libia in pericolo al largo di Malta: le autorità ne diano notizie - FirenzePost : Migranti: Alarm Phone ne segnala altri 62 da spedire in Italia. Ma sono nell’area sar di Malta… - serappp114 : RT @Giacinto_Bruno: Alarm Phone, 62 migranti partiti dalla Libia in pericolo al largo di Malta: le autorità ne diano noti… - Folgore17805469 : RT @Giacinto_Bruno: Alarm Phone, 62 migranti partiti dalla Libia in pericolo al largo di Malta: le autorità ne diano noti… -

Ultime Notizie dalla rete : Migranti Alarm Alarm Phone, 62 migranti partiti dalla Libia in pericolo al largo di Malta: le autorità ne diano notizie La Stampa Migranti: Alarm Phone ne segnala altri 62 da spedire in Italia. Ma sono nell’area sar di Malta

ROMA – L’Ong Alarm Phone, il 112 dei migranti, continua a far volare il suo aereo da ricognizione MoonBird sul Mediterraneo e segnala migranti in fuga dalla Libia, in presunta difficoltà, da scaricare ...

Alarm Phone, 62 migranti partiti dalla Libia in pericolo al largo di Malta: le autorità ne diano notizie

CORRISPONDENTE DA CATANIA. Da ieri mattina non si hanno più notizie di una barca con a bordo 62 migranti, tra cui 13 donne e 6 bambini, partita dalla Libia martedì scorso. L’ultima posizione rilevata ...

ROMA – L’Ong Alarm Phone, il 112 dei migranti, continua a far volare il suo aereo da ricognizione MoonBird sul Mediterraneo e segnala migranti in fuga dalla Libia, in presunta difficoltà, da scaricare ...CORRISPONDENTE DA CATANIA. Da ieri mattina non si hanno più notizie di una barca con a bordo 62 migranti, tra cui 13 donne e 6 bambini, partita dalla Libia martedì scorso. L’ultima posizione rilevata ...