Meteo Perugia domani sabato 2 maggio | sereno o poco nuvoloso

Meteo_Perugia : ore 07:00: Temperatura: 13? Umidità: 87? Pressione: 1010,00? Vento: 10? proveniente da SSW. Accumulo Pioggia: 0,0. #fb - Meteo_Perugia : Riepilogo delle 20:02: Pioggia 24h: 0,0mm. Pioggia MAX: 0,0mm/h alle N/A, Vento MAX: 27km/h alle 17:38. #fb - Meteo_Perugia : Riepilogo delle 20:01: Temp MAX: 19 alle 16:00. Temp Min: 10 alle 06:21. #fb - Meteo_Perugia : ore 20:00: Temperatura: 17? Umidità: 66? Pressione: 1009,00? Vento: 18? proveniente da S. Accumulo Pioggia: 0,0. #fb - zazoomnews : Meteo Perugia domani venerdì 1 maggio: nubi sparse - #Meteo #Perugia #domani #venerdì -

Ultime Notizie dalla rete : Meteo Perugia

MeteoWeek

Previsioni Meteo Perugia di domani sabato 2 maggio aprile: nuvolosità, temperature, venti e mari. Prosegue l’aggiornamento del Meteo Prato e provincia di domani sabato 2 maggio. Rimani connesso con Me ...Tra il week-end e l’inizio della prossima settimana (tra 2 e 6 maggio) un promontorio anticiclonico di origine sub-tropicale si allungherà dal deserto del Sahara centro-occidentale in direzione del Me ...