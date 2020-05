Mercato Inter, Schira: «Lautaro al Barcellona? Ecco la situazione» (Di venerdì 1 maggio 2020) L’esperto di calcioMercato Nicolò Schira parla del corteggiamento del Barcellona per Lautaro Martinez. La situazione Nicolò Schira, Intervenuto ai nostri microfoni, parla del corteggiamento del Barcellona nei confronti di Lautaro Martinez, stella dell’Inter. Lautaro Barcellona – «Il Barcellona è da mesi che lo corteggia, gli ha offerto un contratto incredibile da 10 milioni più premi per cinque anni. Lui all’Inter guadagna 2,2 milioni più bonus, quindi è abbastanza evidente come vada a guadagnare cinque volte tanto in Spagna. È altrettanto evidente però che al momento l’Inter tiene duro, non vuole inserire tante contropartite. Ha una clausola rescissoria di 110 milioni e il Barcellona deve pagarla. Ovviamente il Barcellona, complici anche le difficoltà per alcune cessioni di giocatori che ... Leggi su calcionews24 Calciomercato Inter : tra Emerson Palmieri e Kurzawa rispunta Cancelo

