Maxi Lopez accusa Lotito, ma il Crotone prende le distanze: “Ci dissociamo, previsti provvedimenti” (Di venerdì 1 maggio 2020) Il Crotone si dissocia apertamente e pubblicamente dalle dichiarazioni che il suo attaccante, Maxi Lopez, ha reso noto ieri ad una tv argentina definendo il presidente della Lazio Claudio Lotito – ironicamente – “il presidente della FIGC“. Di seguito la nota della società calabrese sul proprio sito ufficiale. “Il Football Club Crotone intende prendere le distanze dalle dichiarazioni del suo tesserato Maxi Lopez, rilasciate ieri sera ad una televisione argentina e riprese da diverse fonti anche nazionali.Il club evidenzia come il calciatore abbia parlato con leggerezza, certamente eccessiva, così una battuta – comunque infelice – grazie alla cassa di risonanza dei social network si è diffusa in tempi brevissimi.La società, con in testa il Presidente Gianni Vrenna ed il Direttore Generale Raffaele Vrenna, da ... Leggi su calcioweb.eu Maxi Lopez - il Crotone si dissocia : «Uscita infelice - valuteremo provvedimenti»

Maxi Lopez la tocca piano : "Lotito è il presidente della FIGC - per lui già un mese fa si poteva giocare"

