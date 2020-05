Mascherine di protezione e guanti dopo l’uso vanno nei rifiuti indifferenziati (Di venerdì 1 maggio 2020) Con l’entrata in vigore dell’ordinanza della Regione Toscana n. 26 del 6 aprile, diventa obbligatorio l’uso della mascherina di protezione individuale nei Comuni dove è stata completata la distribuzione. dopo il suo utilizzo, la mascherina, come anche i guanti monouso (sebbene questi non obbligatori ai sensi dell’ordinanza), per esigenze di sicurezza sanitaria vanno conferiti nei rifiuti indifferenziati, secondo le indicazioni dell’Istituto Superiore di Sanità. Non abbandoniamo questi presidi individuali dove capita, ma inseriamoli nei contenitori per rifiuti residui non differenziabili (bidoncini grigi nel porta a porta; cassonetti e campane interrate stradali dedicati alla frazione residua; cestini e cestoni). Leggi su laprimapagina Mascherine di protezione e guanti dopo l’uso vanno nei rifiuti indifferenziati

In Toscana sono 9.563 i casi di positività al Coronavirus, 38 in più rispetto a sabato. Eccetto il 27 aprile, giorno in cui uno dei 13 laboratori non aveva potuto processare tamponi, è il dato più bas ...

