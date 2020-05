Mascherine di protezione e guanti dopo l’uso vanno nei rifiuti indifferenziati

(Di venerdì 1 maggio 2020) Con l’entrata in vigore dell’ordinanza della Regione Toscana n. 26 del 6 aprile, diventa obbligatorio l’uso della mascherina diindividuale nei Comuni dove è stata completata la distribuzione.il suo utilizzo, la mascherina, come anche imonouso (sebbene questi non obbligatori ai sensi dell’ordinanza), per esigenze di sicurezza sanitariaconferiti nei, secondo le indicazioni dell’Istituto Superiore di Sanità. Non abbandoniamo questi presidi individuali dove capita, ma inseriamoli nei contenitori perresidui non differenziabili (bidoncini grigi nel porta a porta; cassonetti e campane interrate stradali dedicati alla frazione residua; cestini e cestoni).

Obbligo di mascherina per uscire di casa (già previsto dal 20 aprile); ripresa produttiva per grandi industrie come Piaggio e Hitachi Rail o per le imprese non esportatrici; riapertura «controllata» d ...Calano i numeri dell’epidemia, salgono le guarigioni. E l’Emilia-Romagna accelera sulla fase due. In città, il sindaco Virginio Merola cerca soluzioni per andare incontro ai gestori dei locali, puntan ...