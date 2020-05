Mascherine di protezione e guanti dopo l’uso vanno nei rifiuti indifferenziati (Di venerdì 1 maggio 2020) Con l’entrata in vigore dell’ordinanza della Regione Toscana n. 26 del 6 aprile, diventa obbligatorio l’uso della mascherina di protezione individuale nei Comuni dove è stata completata la distribuzione. dopo il suo utilizzo, la mascherina, come anche i guanti monouso (sebbene questi non obbligatori ai sensi dell’ordinanza), per esigenze di sicurezza sanitaria vanno conferiti nei rifiuti indifferenziati, secondo le indicazioni dell’Istituto Superiore di Sanità. Non abbandoniamo questi presidi individuali dove capita, ma inseriamoli nei contenitori per rifiuti residui non differenziabili (bidoncini grigi nel porta a porta; cassonetti e campane interrate stradali dedicati alla frazione residua; cestini e cestoni). Leggi su laprimapagina Mascherine di protezione e guanti dopo l’uso vanno nei rifiuti indifferenziati

Ardea - controlli ‘educativi’ : polizia locale - protezione civile e Croce Rossa forniscono mascherine - autocertificazioni e informazioni utili ai cittadini

Mascherine, ecco i tipi a confronto e chi deve usarle Il Sole 24 ORE "Salva chi Salva", il Rotary ha a cuore i medici di base

In corso di svolgimento la campagna del Rotary Club Valle del Salso, Presidente Luigi Loggia, denominata “Salva chi Salva”. Un progetto integrato volto a fornire DPI ai soggetti dei Comuni di Delia, ...

Corea del Nord, Kim Jong-un riappare in pubblico e inaugura un centro fertilizzanti: le foto

Sorridente, Kim Jong-un è tornato in pubblico per la prima volta in tre settimane, senza apparenti segnali di malattia, malgrado le speculazioni sul suo stato di salute che si sono spinte fino a indic ...

