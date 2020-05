Manchester City, Aguero: «La maggior parte di noi ha paura di giocare» (Di venerdì 1 maggio 2020) Sergio Aguero, attaccante del Manchester City, è intervenuto ai microfoni della BBC. Ecco le sue parole sull’eventuale ripresa L’attaccante del Manchester City Sergio Aguero ha espresso le sue perplessità sull’eventuale ripresa del campionato ai microfoni della BBC: «La maggior parte dei giocatori ha paura di tornare a giocare, hanno figli, hanno una famiglia. Anch’io ho paura, sono a casa con la mia compagna e non entrerò in contatto con altre persone. Ci sono persone che hanno il coronavirus e non hanno sintomi ma possono trasmetterlo, io stesso potrei averlo e non lo so nemmeno». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Il Manchester City non molla un pilastro dell'Inter : servono 70 milioni di euro

L’attaccante del Manchester City Sergio Aguero ha espresso le sue perplessità sull’eventuale ripresa del campionato ai microfoni della BBC: «La maggior parte dei giocatori ha paura di tornare a giocar ...

In queste ore è in programma, in conference call, una riunione tra i club per capire se la Premier potrà davvero ripartire. Oggi potrebbe, quindi, arrivare la decisione di una ripresa degli allenament ...

