Madonna, rivelazione choc: "Ho avuto il Coronavirus" – VIDEO (Di venerdì 1 maggio 2020) Madonna contagiata dal coronavirus: a rivelarlo è stata la stessa popstar con un VIDEOdiario pubblicato nelle scorse ore sul suo profilo Instagram. "L'altro giorno ho fatto il test e ho scoperto che ho sviluppato gli anticorpi" con queste parole Madonna annuncia ai suoi tanti fan di avere contratto il Coronavirus e di esserne guarita. "Quindi … L'articolo Madonna, rivelazione choc: "Ho avuto il Coronavirus" – VIDEO è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

