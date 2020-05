Macerata Campania | secondo bando buoni spesa | domande entro lunedì

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 1 maggio 2020) Tempo di lettura: 2 minuti(Ce ) – Scadrà lunedì 4 maggio alle ore 12,00 ilper l’assegnazione diper le famiglie con difficoltà economica a seguito dell’emergenza Covid-19. L’amministrazione comunale, coordinata dal sindaco Stefano Cioffi, ha ritenuto opportuno indire nuovo iter di distribuzione delle risorse a coloro che per vari motivi, non sono rientrati nella precedente precedente assegnazione e comunque fino ad esaurimento delle somme rimaste disponibili. I destinatari sono: nuclei familiari nei quali l’unico percettore di reddito ha subito la sospensione dell’attività lavorativa a causa dell’emergenza Covid-19, come dai Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di contrasto al Covid-19 e che versano in condizioni di indigenza ...