Luca Coletto: "Il Coronavirus si ferma così"/ In Umbria "solo" 1600 casi, ecco perché

Luca Coletto: "Il Coronavirus si ferma così". L'assessore della Regione Umbria parla dei pochi casi registrati: "Programmazione e strategia, ma l'Italia è stata sfortunata"

Luca Coletto non ha dubbi: “Se ci sarà una nuova ondata di contagi da Coronavirus, sapremo come muoverci. Il mostro c’è ancora, l’abbiamo solo ferito. Può rivitalizzarsi in un attimo, dipende da noi”.

Coronavirus: Pd e M5s, informazioni contraddittorie su Giove

(ANSA) - PERUGIA, 29 APR - "Ci sono informazioni contraddittorie sui risultati dei test a Giove. L'assessore Coletto chiarisca se è stata testata l'affidabilità dei test sierologici". È quanto afferma ...

