LIVE Coronavirus | Ultime notizie in DIRETTA | in Italia i casi sono 205463 | con 27967

(Di venerdì 1 maggio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACALENDARIO FASE 2: COSA RIAPRE IL 4 E 18 MAGGIO E IL 1° GIUGNO SERVIRA’ ANCORA L’AUTOCERTIFICAZIONE PER SPOSTARSI: ECCO COME CAMBIERA’ QUALI SPORT SI POTRANNO PRATICARE DAL 4 MAGGIO SI POTRANNO ANDARE A TROVARE I PARENTI, MA FESTE VIETATE BONUS 600 EURO VERRA’ RINNOVATO IN AUTOMATICO, SENZA UNA NUOVA DOMANDA COSA RIAPRE IL 4 MAGGIO INSI POTRA’ ANDARE IN BICI DAL 4 MAGGIO? LE NUOVE REGOLE FISSATO UN TETTO MASSIMO PER LE MASCHERINE: ECCO QUANTO COSTERANNO: QUALII SINTOMI E COME SI CONTAGIA. ECCO COSA SERVE SAPERE: SINTOMI, NUMERI DA CHIAMARE, COSA FARE E COSA NON FARE 07.20 Ininvece i, condecessi e 75945 guariti. 07.15 Nel mondo i contagi3308548, con 234112 decessi e 1042953 guarigioni. 07.10 Buongiorno e benvenuti ad una nuova giornata ...