L’Italia è grande: Paula Wiesinger, il primo oro azzurro della storia ai Mondiali. Una pioniera della discesa libera (Di venerdì 1 maggio 2020) La prima grande medagliata dello sci alpino italiano. Per giunta d’oro. Nonché futura attrice. Ma soprattutto, immensa arrampicatrice. Paula Wiesinger nasce il 27 febbraio 1907 a Bolzano nella Villa Eccel. E’ la primogenita di cinque sorelle. Suo padre è un caduto nella grande Guerra e dopo il trasloco della madre a Vipiteno, dove lavora come cuoca, rimane a Bolzano assieme ai nonni. La piccola Paula va i bagni Gugler, all’imbocco delle passeggiate San Quirino: vince gare sia di nuoto che di tuffi dal “Kanzele”, il trampolino fatto con tronchi d’albero. Nel 1931 si presenta agli Italiani di Roccaraso convinta siano gare di sci nordico («nel 1926 mi portarono in montagna d’inverno, non avevo niente, mi prestarono tutto, anche i pantaloni, e scoppiò la passione per lo sci», racconta Paula in ... Leggi su oasport L’Italia è grande : Federico Euro Roman e lo storico oro nel concorso completo di equitazione a Mosca 1980

L’Italia è grande : Pietro Piller Cottrer - il “big silenzioso” dello sci di fondo italiano

L’Italia è grande : la leggenda di Gaetano Belloni e i trionfi al Giro di Lombardia prima e dopo la Guerra Mondiale (Di venerdì 1 maggio 2020) La primamedagliata dello sci alpino italiano. Per giunta d’oro. Nonché futura attrice. Ma soprattutto, immensa arrampicatrice.nasce il 27 febbraio 1907 a Bolzano nella Villa Eccel. E’ lagenita di cinque sorelle. Suo padre è un caduto nellaGuerra e dopo il traslocomadre a Vipiteno, dove lavora come cuoca, rimane a Bolzano assieme ai nonni. La piccolava i bagni Gugler, all’imbocco delle passeggiate San Quirino: vince gare sia di nuoto che di tuffi dal “Kanzele”, il trampolino fatto con tronchi d’albero. Nel 1931 si presenta agli Italiani di Roccaraso convinta siano gare di sci nordico («nel 1926 mi portarono in montagna d’inverno, non avevo niente, mi prestarono tutto, anche i pantaloni, e scoppiò la passione per lo sci», raccontain ...

6000sardine : #Mattarella “Senza lavoro non c’è l’Italia”.L’augurio più grande che rivolgiamo a tutti i lavoratori è quello che i… - matteosalvinimi : La protesta silenziosa dei commercianti di Tolmezzo. I piccoli, le partite Iva, i negozi, gli artigiani sono quell… - PaolaTavernaM5S : Il Consiglio europeo ha accolto la nostra richiesta di creare il Recovery Fund. Grazie a @GiuseppeConteIT l’Italia… - raffyraffy1973 : RT @AngeloCiocca: @livornosilega Grazie a VOI, che costantemente mi (e ci) supportate! Torneremo a far grande l'Italia! ???? - IlBarone_Siculo : RT @fravella74: L' Italia è sempre stata considerata nel mondo come il paese degli spaghetti, della pizza e della mafia. Il vero italiano è… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Italia grande «IN UE GRANDE NOVITA’, SBAGLIATO NO AL MES» 9 colonne