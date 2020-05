L’Italia è grande | Paula Wiesinger | il primo oro azzurro della storia ai Mondiali Una

Leggi su oasport

(Di venerdì 1 maggio 2020) La primamedagliata dello sci alpino italiano. Per giunta d’oro. Nonché futura attrice. Ma soprattutto, immensa arrampicatrice.nasce il 27 febbraio 1907 a Bolzano nella Villa Eccel. E’ lagenita di cinque sorelle. Suo padre è un caduto nellaGuerra e dopo il traslocomadre a Vipiteno, dove lavora come cuoca, rimane a Bolzano assieme ai nonni. La piccolava i bagni Gugler, all’imbocco delle passeggiate San Quirino: vince gare sia di nuoto che di tuffi dal “Kanzele”, il trampolino fatto con tronchi d’albero. Nel 1931 si presenta agli Italiani di Roccaraso convinta siano gare di sci nordico («nel 1926 mi portarono in montagna d’inverno, non avevo niente, mi prestarono tutto, anche i pantaloni, e scoppiò la passione per lo sci», raccontain ...