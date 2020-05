Libero | il Coronavirus e il vaccino ChAdOx1 che «funziona»

(Di venerdì 1 maggio 2020) Oggiin prima pagina parla delper ilSARS-COV-2 e COVID-19, messo a punto dalla Oxford University insieme alla Advent-Irbm di Pomezia, e scrive che “”. Purtroppo non è possibile ancora dire che ilfunzioni, in realtà: prima dovrà superare alcuni banchi di prova, spesso ravvicinati. Entro maggio, infatti, verranno esaminati i risultati della prima fase di test su 500 volontari sani. Se l’esito della valutazione sarà positivo, subito dopo, nel mese di giugno, si passerà alla fase successiva e verranno testati circa 5mila soggetti. Il quotidiano scrive nei titoli anche che l’antidoto (!) italo-inglese sarà “disponibile a dicembre”. Anche questo non è vero: è vero invece che «se tutti i test daranno gli esiti positivi che ci ...

VittorioSgarbi : #coronavirus #statodipolizia Il Governo vuole una “Commissione censura” come ai tempi della Stasi. (Intervento in… - VittorioSgarbi : #coronavirus #statodipolizia Governare impaurendo i cittadini. - VittorioSgarbi : #coronavirus #statodipolizia Il Papa, Mattarella, le chiese e i cimiteri chiusi tra prepotenza e tolleranza.… - Libero_official : Il punto di Melania Rizzoli sull'emergenza #coronavirus e sulle trasfusioni del plasma degli infetti: il caso-… - Libero_official : Il dossier di #FdI sulle morti da #coronavirus ignorate dal governo. Le accuse di #Meloni e del suo partito, nero s… -

Ultime Notizie dalla rete : Libero Coronavirus

next

Oggi Libero in prima pagina parla del vaccino per il Coronavirus SARS-COV-2 e COVID-19 ChAdOx1, messo a punto dalla Oxford University insieme alla Advent-Irbm di Pomezia, e scrive che “funziona”. Purt ...Trecentocinquanta milioni per le piccole imprese (anche grazie a Cassa depositi e prestiti). E subito 8 milioni per la cultura. La Regione si muove con le misure di sostegno economico per imprese e se ...