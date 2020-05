L’ex Inter: “Botte a Balotelli? Con Ibrahimovic era una lotta continua, se le promettevano ogni giorno”: (Di venerdì 1 maggio 2020) “Quante botte a Balotelli? Gli abbiamo voluto bene. Era giovane, di errori ne ha fatti; ma aveva un fisico prorompente, tra lui e Zlatan Ibrahimovic era una lotta continua, se le promettevano ogni giorno“. Sono le parole, ad Antenna Tre, dell’ex portiere dell’Inter Francesco Toldo. “Poi è esuberante – prosegue – e questa esuberanza viene spesso strumentalizzata. Ma è un bravissimo ragazzo, mi spiace sia stato messo in polemiche tanto per… L’Inter lo ha allevato e lo ha lanciato nel grande calcio, ma lui è riconoscente all’Inter; ha passato anni bellissimi lì. Poi ha fatto l’errore della maglia, però bisognerebbe tornare indietro ed ammettere l’errore. Il pubblico avrebbe apprezzato, a volte farsi vedere come persone comuni piacerebbe”. Balotelli a tutto campo: il ... Leggi su calcioweb.eu L’ex Inter : “Quando scoprii l’aritmia cardiaca mi cadde il mondo addosso. De Boer il peggiore…”

“Andai via per trasferirmi all’Inter - l’errore più grande della mia carriera” - l’ex nerazzurro confessa

