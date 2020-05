Lettera a Marco Pannella per i suoi 90 anni: “Tu che sapevi vedere là dove tutti guardano, hai insegnato che il dialogo è possibile. Di fronte al coronavirus, riprendiamo il tuo appello: ‘Stati uniti d’Europa, adesso!” (Di venerdì 1 maggio 2020) Buon compleanno, Marco. Chissà se hai notizie di quello che accade qui da noi. Magari sì, capace come pochi di “vedere”, là dove un po’ tutti guardano; di prestare attenzione ai “segni” rivelatori e anticipatori, di ascoltare e non semplicemente sentire; di dire e non solo parlare. In tanti dicono che si combatte una guerra. Guerra globale, più terribile di quella che si poteva immaginare, perché non esiste un nemico appartenente al nostro “genere”. Tu parole come “guerra” e “nemico”, le detesti. Per te non ci sono “nemici” da combattere, perché troppe cose anche con loro si possono e si devono fare; semmai sono avversari e la vera vittoria consiste nel voler “con/vincerli”. Hai dato e insegnato a dare corpo a quel “Spes contra spem”, che hai ... Leggi su ilfattoquotidiano Marco Fantini il messaggio sul Coronavirus | Lettera dell’ex di Uomini e Donne (Di venerdì 1 maggio 2020) Buon compleanno,. Chissà se hai notizie di quello che accade qui da noi. Magari sì, capace come pochi di “”, làun po’guardano; di prestare attenzione ai “segni” rivelatori e anticipatori, di ascoltare e non semplicemente sentire; di dire e non solo parlare. In tanti dicono che si combatte una guerra. Guerra globale, più terribile di quella che si poteva immaginare, perché non esiste un nemico appartenente al nostro “genere”. Tu parole come “guerra” e “nemico”, le detesti. Per te non ci sono “nemici” da combattere, perché troppe cose anche con loro si possono e si devono fare; semmai sono avversari e la vera vittoria consiste nel voler “con/vincerli”. Hai dato e insegnato a dare corpo a quel “Spes contra spem”, che hai ...

sadape54 : RT @fattoquotidiano: Lettera a Marco Pannella per i suoi 90 anni: “Tu che sapevi vedere là dove tutti guardano, hai insegnato che il dialog… - fattoquotidiano : Lettera a Marco Pannella per i suoi 90 anni: “Tu che sapevi vedere là dove tutti guardano, hai insegnato che il dia… - filola_ : @vediunpoettino @Rosario04719767 @PaolinoNapolit7 @andiamoviaora @RosarioDiFusco ...libero di credere in tutte le i… - LIncontroNews : ??Prendiamo tutto il coraggio che abbiamo accumulato in questo isolamento, scrive Gabriele Vacis in una lettera sul… - alinatede : RT @fam_cristiana: 'La Germania e l'Europa stanno con forza dalla parte dell'Italia'. La lettera di #AngelaMerkel ad Andrea Riccardi @sant… -

Ultime Notizie dalla rete : Lettera Marco La lettera di Marco commuove il Papa. E il Pontefice gli telefona: “Grazie, mi hai fatto un bel regalo” La Stampa Coronavirus, sì ai trattamenti logopedici per bambini con sindrome di Down

Lo ha chiesto il Vice Presidente del Consiglio Regionale Pettinari con una lettera inviata al Governatore Marsilio e all’assessore Verì PESCARA – Il Vice Presidente del Consiglio regionale Domenico Pe ...

Le dimissioni del capo del Dap (Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria), Francesco Basentini. Intervista ad Elisabetta Zamparutti

05:25 Maestri, a cura di Vittorio Emiliani e Michele Lembo 05:50 Agenda del giorno a cura di Barbara Alfieri 06:00 No peace without justice 06:30 Primepagine a cura di Enrico Rufi 07:00 A che punto è ...

Lo ha chiesto il Vice Presidente del Consiglio Regionale Pettinari con una lettera inviata al Governatore Marsilio e all’assessore Verì PESCARA – Il Vice Presidente del Consiglio regionale Domenico Pe ...05:25 Maestri, a cura di Vittorio Emiliani e Michele Lembo 05:50 Agenda del giorno a cura di Barbara Alfieri 06:00 No peace without justice 06:30 Primepagine a cura di Enrico Rufi 07:00 A che punto è ...