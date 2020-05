carlaruocco1 : #Salvini e la #Lega non ne stanno azzeccando una e quindi devono mettersi in mostra occupando l'aula e tentando di… - Capezzone : Su @atlanticomag @DanieleMeloni80 conversa con @GrimoldiPaolo che spiega le sue ultime (ottime) iniziative - tuttonapoli : Lega B, il presidente Balata: 'Crisi mai vista dal Dopoguerra a oggi! Faremo di tutto per giocare' - AntonioGargaro5 : RT @laura_maffi: Ultim'ora: Montecitorio, Roma. Malore avvertito da diversi deputati della Lega mentre il Presidente Conte citava Platone. - mariellacaio62 : RT @janavel7: Il mondo alla rovescia della #Lega: Il recordman dei parlamentari assenteisti, Salvini, fa occupare il Parlamento. Il presid… -

Lega presidente Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Lega presidente