Le parole di Papa Francesco il primo maggio | l’importanza della dignità del lavoro

Leggi su ultimenotizieflash

(Di venerdì 1 maggio 2020) Oggi undal sapore sicuramente diverso per tutti: per molti italiani che hanno ancora unma sono fermi a casa, per molti invece ilnon c’è più. Per altri c’è un grosso punto interrogativo sul futuro. In questo giorno così particolare arrivano lediche ilha un pensiero per i lavoratori ma non solo.ha presieduto la Messa a Casa Santa Marta nel giorno in cui la Chiesa ricorda San Giuseppe lavoratore. Presente nella cappella dedicata allo Spirito Santo una statua di San Giuseppe artigiano portata per l’occasione dalle Acli, le Associazioni cristiane dei Lavoratori italiane. LEDIILFESTA DEI LAVORATORI Ledelcome sempre lanciano un forte messaggio: “Oggi, che è la festa di San ...