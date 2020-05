Lazio, pronto il rinnovo di Inzaghi: Tare vuole farlo diventare il nuovo Ferguson (Di venerdì 1 maggio 2020) La Lazio è pronta a rinnovare il contratto a Simone Inzaghi: Tare vuole farlo divenTare il Ferguson biancoceleste La stagione della Lazio è stata semplicemente entusiasmante. I biancocelesti, prima dello stop, si stavano giocando punto a punto lo scudetto con la Juve ed erano in un momento di forma straripante. Gran parte del merito va assegnato a Simone Inzaghi, artefice di una stagione della Lazio ben oltre le aspettative. Come riporta La Gazzetta dello Sport, per questo motivo in società si sta ragionando su un rinnovo di contratto del tecnico biancoceleste. Inzaghi ha il contratto in scadenza nel 2021 ma Lotito e Tare vorrebbero prolungarglielo fino al 2025, facendolo divenTare il Ferguson della Lazio. Un’offerta che lusinga il tecnico ma non priva di complicazioni. Per questo è più probabile che si arrivi a un accordo per il prolungamento di ... Leggi su calcionews24 Lazio - Lotito e lo scudetto - pronto a una partita secca con la Juventus

Lazio - pronto il rinnovo di Radu : chiuderà la carriera in biancoceleste

Piano Pronto Lazio - inizia la corsa ai prestiti regionali (Di venerdì 1 maggio 2020) Laè pronta a rinnovare il contratto a Simonedivenilbiancoceleste La stagione dellaè stata semplicemente entusiasmante. I biancocelesti, prima dello stop, si stavano giocando punto a punto lo scudetto con la Juve ed erano in un momento di forma straripante. Gran parte del merito va assegnato a Simone, artefice di una stagione dellaben oltre le aspettative. Come riporta La Gazzetta dello Sport, per questo motivo in società si sta ragionando su undi contratto del tecnico biancoceleste.ha il contratto in scadenza nel 2021 ma Lotito evorrebbero prolungarglielo fino al 2025, facendolo divenildella. Un’offerta che lusinga il tecnico ma non priva di complicazioni. Per questo è più probabile che si arrivi a un accordo per il prolungamento di ...

napam_51 : RT @napam_51: IL COMUNISTA'ZINGARETTI',FU ELETTO SENZA MAGGIORANZA,MA SALVATO DA 'LOMBARDI'M5S E 'PIZZAROTTI'CHE GLI HANNO FATTO DISTRUGGER… - tusciatimes : Regione Lazio - “Pronto Cassa”, Panunzi (Pd): “Sarà portata a 400 milioni di euro la dotazione del bando” -… - rietin_vetrina : Lazio, “Pronto Cassa” ok per 42mila imprese - 0766news_TripTv : Lazio, Tidei (Iv): Pronto Cassa per tutte le imprese, ora liquidità immediata - soteros1 : RT @napam_51: IL COMUNISTA'ZINGARETTI',FU ELETTO SENZA MAGGIORANZA,MA SALVATO DA 'LOMBARDI'M5S E 'PIZZAROTTI'CHE GLI HANNO FATTO DISTRUGGER… -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio pronto Lazio, "Pronto Cassa" ok per 42mila imprese Rietinvetrina Lazio, Inzaghi: stop nell’anno migliore e intanto si attende una decisione

Lazio, la squadra di mister Inzaghi è stata bruscamente fermata dal coronavirus in quello che poteva essere l’anno giusto Mai come oggi il futuro appare incerto e la Lazio è l’unico club di Serie A ad ...

Il Direttore Generale ASL Roma4 Giuseppe Quintavalle: “Il ritorno alla normalità avverrà in maniera graduale”

Nel Lazio la lotta al Coronavirus continua senza alcuna sosta: direttori sanitari, medici, infermieri e volontari della Croce Rossa, sono tutti in prima linea per contrastare il nemico invisibile. “Ab ...

Lazio, la squadra di mister Inzaghi è stata bruscamente fermata dal coronavirus in quello che poteva essere l’anno giusto Mai come oggi il futuro appare incerto e la Lazio è l’unico club di Serie A ad ...Nel Lazio la lotta al Coronavirus continua senza alcuna sosta: direttori sanitari, medici, infermieri e volontari della Croce Rossa, sono tutti in prima linea per contrastare il nemico invisibile. “Ab ...