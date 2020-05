Lazio | Diaconale ricoverato | escluso il Coronavirus Gli aggiornamenti

(Di venerdì 1 maggio 2020) Da casanon arrivano notizie positive su Arturoin ospedale. Le ultimissime notizie Brutte notizie in casa. Arturo, portavoce biancoceleste, sarebbe statoin ospedale proprio in queste ore. Stando a quanto riferito dai colleghi di Tuttomercatoweb, l’episodio non è da associare alCovid-19. Alcun contagio damasi starebbe riprendendo a seguito di un delicato intervento chirurgico deciso d’urgenza. Presto nuovi. Leggi su Calcionews24.com

