LASTRA A SIGNA (FIRENZE) – L'accusa è di concussione, cioè avrebbero chiesto denaro (si parla di 15 mila euro) a una dentista di Lastra a Signa. Per questo due carabinieri del Nas di Firenze sono stati arrestati in flagranza di reato in seguito agli sviluppi di una denuncia da parte di uno studio odontoiatrico. In manette è finito anche un terzo presunto complice

Lastra a Signa: carabinieri del Nas arrestati. L'accusa: concussione. Denunciati da una dentista

Presunta concussione, arrestati due carabinieri

