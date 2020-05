L’Associazione “Giovanni De Toma” donerà libri alle biblioteche comunali (Di venerdì 1 maggio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – L’associazione culturale “Giovanni De Toma” di Benevento, nelle prossime settimane, con i suoi volontari, provvederà a donare diversi volumi alle biblioteche comunali di alcuni paesi del Sannio. Si tratta di 100 volumi di vari generi: dalla narrativa alla manualistica, passando per i grandi classici della letteratura. Numerosi anche gli evergreen del fantasy e spazio anche al giallo e alla saggistica moderna. I testi sono stati devoluti dall’avvocato sannita Salvatore De Toma, con lo scopo di promuovere la cultura e di riscoprire il piacere e l’importanza della lettura. Un modo pratico per sostenere le biblioteche comunali sannite, luoghi importanti, di cultura e di socialità che, sicuramente, hanno bisogno di sostegno. L'articolo L’Associazione “Giovanni De Toma” ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 1 maggio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – L’associazione culturale “Giovanni De Toma” di Benevento, nelle prossime settimane, con i suoi volontari, provvederà a donare diversi volumidi alcuni paesi del Sannio. Si tratta di 100 volumi di vari generi: dalla narrativa alla manualistica, passando per i grandi classici della letteratura. Numerosi anche gli evergreen del fantasy e spazio anche al giallo e alla saggistica moderna. I testi sono stati devoluti dall’avvocato sannita Salvatore De Toma, con lo scopo di promuovere la cultura e di riscoprire il piacere e l’importanza della lettura. Un modo pratico per sostenere lesannite, luoghi importanti, di cultura e di socialità che, sicuramente, hanno bisogno di sostegno. L'articolo L’Associazione “Giovanni De Toma” ...

