Cantautrice, poetessa, pittrice, fotografa e scrittrice, Patti Smith è un'artista a tutto tondo che ha segnato l'evoluzione del rock degli ultimi quarant'anni, tanto che la rivista Rolling Stone l'ha inserita inserisce al quarantasettesimo posto nella sua classifica dei 100 migliori artisti di sempre. La sua carriera è stata consacrata nel 2006 dall'iscrizione del suo nome nella Rock 'n'Roll Hall of Fame, il massimo riconoscimento della musica rock. L'artista di Chicago, dopo anni dedicati prevalentemente alla poesia e alla scrittura teatrale, con due figli da crescere, è arrivata al successo mondiale con i suoi album Horses e Radio Ethiopia, quest'ultimo dedicato all'Etiopia che fu la seconda patria di Rimbaud, uno degli idoli dell'artista. Horses, l'indiscusso capolavoro di Patti Smith, festeggia quest'anno i 45 anni, anche se, per la sua intatta freschezza, non ...

The Dark Side of the Moon : 47 anni dell’album perfetto

Ultime Notizie dalla rete : album del Esce sabato "km 395" il primo album del moliternese Rocco Prudente La Gazzetta della Val d'Agri L'album del giorno: Patti Smith, Horses

Il disco di debutto della sacerdotessa del rock, prodotto nel 1975 da John Cale dei Velvet Underground, si è messo subito in evidenza per la singolare commistione tra rock, recitazione e avanguardia, ...

Madonna miracolo Bedtime Stories alla numero 1 dopo 26 anni.

Dopo Mariah Carey ed i suoi fans che hanno portato E=MC2 alla numero 1 degli album iTunes in America, anche Madonna può gioire della dedizione dei suoi fans. Il suo album del 1994 “Bedtime Stories”, u ...

