La Serie A lascia il cerino in mano al governo: noi vogliamo portare a termine la stagione (Di venerdì 1 maggio 2020) Come era facile da prevedere la Serie A fa gruppo e lascia al governo il cerino in mano: se vogliono chiudere la stagione del calcio tocca a loro. La Lega s'è riunita in assemblea e ha confermato all'unanimità l'intenzione di "portare a termine la stagione". "L'Assemblea della Lega Serie A – si legge nel comunicato – si è riunita questa mattina con tutte le Società presenti e collegate in video conferenza. Il Presidente Paolo Dal Pino ha riportato in riunione quanto espresso ieri sulla disponibilità a un dialogo col governo in ottica costruttiva e collaborativa, ottenendo su tale posizione la piena condivisione da parte di tutte le Società". Il prossimo passaggio, quindi è l'approvazione dei protocolli medici. In questo senso, sarà fondamentale la convocazione ...

Stasera in tv – Vivi e lascia vivere - serie tv : episodi 3 e 4 - oggi 30 aprile

