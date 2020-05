La possibile ripartenza dal 18 maggio per parrucchieri e ristoranti (Di venerdì 1 maggio 2020) C’è uno spiraglio per la riapertura di alcune attività finora differite informalmente a giugno ma soltanto in alcune ragioni. Si parla di ristoranti, parrucchieri, estetisti e bar, che vanno di pari passo con la possibilità di riapertura differenziata nelle regioni a partire dal 18 maggio. La possibile ripartenza dal 18 maggio per parrucchieri e ristoranti Spiega oggi Repubblica che se i risultati della riapertura dal 4 maggio saranno positivi (ovvero se il Coronavirus SARS-COV-2 e COVID-19 non riprenderanno un’impetuosa circolazioni, ci sono buone probabilità che arrivi il via libera anche per queste attività, considerate all’inizio troppo a rischio: Sarà la settimana dal 4 all’11 maggio quella decisiva per capire se l’Italia è davvero entrata nella Fase 2 — potrà cioè riaprire, almeno ... Leggi su nextquotidiano Pres. Commisione medica UEFA : "La ripartenza del calcio è sicuramente possibile"

Sky - Possibile ripartenza campionati : prossimi 5 giorni decisivi - le ultime (Di venerdì 1 maggio 2020) C’è uno spiraglio per la riapertura di alcune attività finora differite informalmente a giugno ma soltanto in alcune ragioni. Si parla di, estetisti e bar, che vanno di pari passo con la possibilità di riapertura differenziata nelle regioni a partire dal 18. Ladal 18perSpiega oggi Repubblica che se i risultati della riapertura dal 4saranno positivi (ovvero se il Coronavirus SARS-COV-2 e COVID-19 non riprenderanno un’impetuosa circolazioni, ci sono buone probabilità che arrivi il via libera anche per queste attività, considerate all’inizio troppo a rischio: Sarà la settimana dal 4 all’11quella decisiva per capire se l’Italia è davvero entrata nella Fase 2 — potrà cioè riaprire, almeno ...

REGGIO EMILIA. Una festa a distanza per ritrovare quella socialità prima così viva e ora stroncata dalla pandemia. Un’occasione per ballare e pure per mettere la luce sulla situazione complessa e pien ...

In vista della Fase 2, Musumeci ha emesso l'ordinanza regionale per le misure da tenere, in rispetto del Dpcm del 26 aprile. Sarà possibile spostarsi di residenza per il cambio stagionale. Facebook Wh ...

