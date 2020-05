La ministra Catalfo assicura | “Presto il ritorno al lavoro”

HuffPostItalia : 'Stop ai licenziamenti per altri tre mesi'. L'annuncio della ministra Catalfo - Agenzia_Ansa : La ministra del Lavoro, Nunzia Catalfo: oltre 20 miliardi con il prossimo decreto di Aprile, sostegno a tutti lavor… - LaStampa : L’appello alla ministra del Catalfo: «Stabilizzate tutti i 654 lavoratori che aspettano la conferma del contratto d… - zazoomblog : La ministra Catalfo: a colf e badanti bonus da 400 a 600 euro basterà autocertificazione - #ministra #Catalfo:… - soleterramare : RT @Virus1979C: Ministra Catalfo: “Reddito emergenza compatibile con reddito di cittadinanza. Aiuti per colf e badanti”. -

Nel prossimo decreto sull'emergenza coronavirus "allungheremo la cassa integrazione per altre 9 settimane e lo stop ai licenziamenti per tre mesi: non c'è motivo per mandare via i lavoratori in cig".Secondo la titolare della Famiglia le misure per aiutare i genitori non sono sufficienti. «Assegno straordinario per tutti i figli sotto i 14 anni. Il voucher baby sitter deve essere rinnovato e reso ...