La ministra Bonetti: «Insufficienti gli aiuti ai genitori: per le baby sitter bonus più alto» (Di venerdì 1 maggio 2020) «Non sono sufficienti le misure». I sostegni alle famiglie per i figli non bastano. È una ministra che parla chiaro, Elena Bonetti. Non sono state sufficienti. E ancora meno lo saranno da lunedì quando l’Italia della produzione riapre. Non a pieno regime: per commercio, artigianato e turismo ci sarà da aspettare ancora. Ma il Paese si rimette in marcia. Eccome. E coi figli a casa, a rimetterci (il posto di lavoro ) rischiano di essere soprattutto le donne. Ecco perché la ministra vuole che il bonus baby sitter - 600 euro al mese - diventi una misura fissa nel periodo della crisi. E “flessibile”. Che si possa spendere non solo per la tata, ma anche per i servizi educativi, ad esempio.ministra, le misure a sostegno della genitorialità risultano al momento tre: 1) bonus baby sitter (600 o 1000 euro per chi lavora in ... Leggi su iltirreno.gelocal LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : ministra Bonetti : “Chiesto spazi gioco bimbi ma Comitato ha detto no”

