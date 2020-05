La Lombardia si prepara alla Fase 2: le disposizioni di Fontana (Di venerdì 1 maggio 2020) La Lombardia si prepara a ripartire. Nella giornata del 30 aprile il Presidente Fontana ha infatti firmato due nuove ordinanze necessarie a integrare le disposizioni contenute nel DPCM del 26 aprile scorso. Nello specifico, si tratta dell’Ordinanza del Presidente della Giunta n. 537 e dell’Ordinanza della Direzione Generale Infrastrutture n. 538, valide dal prossimo 4 maggio sino al 17 maggio. Rispetto a qualche settimana fa, quando la Lombardia aveva “rigettato” le disposizioni di Palazzo Chigi, preferendo lasciare tutto chiuso, il governo regionale fa qualche concessione in più ad attività produttive e cittadini. Nelle due ordinanze, infatti, vengono disposte nuove misure per i cittadini che devono spostarsi lontano da casa, rimodulati i servizi di trasporto pubblico e consentita l’apertura di mercati all’aperto e altre attività ... Leggi su quifinanza Vincenzo Nibali - obiettivo Giro d’Italia 2020 : le classiche italiane in preparazione - poi Liegi e Lombardia

Ciclismo - Vincenzo Nibali e un programma da riscrivere : Tirreno-Adriatico in preparazione a Mondiali e Giro d'Italia? E il Lombardia…

