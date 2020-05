La Lega sospende l’occupazione del Parlamento proprio ora che c’è il ponte del primo maggio (Di venerdì 1 maggio 2020) La Lega ha sospeso la scorsa notte l’occupazione delle Aule di Camera e Senato. La scelta arriva, spiegano dal Carroccio all’ANSA, dopo aver preso atto di timidi segnali del governo sulla fase 2, dalla tema della scarcerazione dei boss mafiosi all’apertura sugli asili nido, fino alle scuse di Conte per i ritardi dei pagamenti. C’è un problema: le scuse di Conte sono arrivate alle 10 di stamattina attraverso un post su Facebook. Perché la Lega ha sospeso ieri se le scuse sono arrivate oggi? La Lega sospende l’occupazione del Parlamento proprio ora che c’è il ponte del primo maggio Matteo Salvini aggiunge che lasciare le Aule l’1 maggio è anche un atto di rispetto per i lavoratori parlamentari. L’occupazione riprenderà, spiegano fonti leghiste, “se non arrivano fatti concreti”. – ... Leggi su nextquotidiano Trump ha annunciato che sospenderà l’immigrazione legale negli Stati Uniti

Tommasi : “La Lega vuol solo sospendere gli stipendi. Noi disposti a trattare”

