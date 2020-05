La Lega si barrica in Senato. E manda in frantumi il Centrodestra. Salvini & C. occupano a oltranza Palazzo Madama. Berlusconi e Meloni lo scaricano: non li ha avvertiti (Di venerdì 1 maggio 2020) Come un vero e proprio Capitano, mercoledì sera Matteo Salvini ha ordinato alla sua ciurma di occupare a oltranza l’aula del Senato. Un gesto plateale di protesta contro le misure di contenimento previste per la Fase 2 della pandemia e per l’eccessivo decisionismo del governo che a loro dire ha mortificato il Parlamento che, per varie ragioni, sembra essersi trasformato nel più classico dei boomerang politici con i suoi stessi alleati sul piede di guerra. Intendiamoci il Capitano è lo stesso che la scorsa estate – inebriato dal consenso popolare – ha chiesto “i pieni poteri” e che ora si lamenta di chi governa, in un momento di vera emergenza, usando lo strumento dei decreti legge. Una pratica che di certo non si è inventato il premier Giuseppe Conte ma che è stata abusata dai governi passati, in modo rigorosamente ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 1 maggio 2020) Come un vero e proprio Capitano, mercoledì sera Matteoha ordinato alla sua ciurma di occupare a oltranza l’aula del. Un gesto plateale di protesta contro le misure di contenimento previste per la Fase 2 della pandemia e per l’eccessivo decisionismo del governo che a loro dire ha mortificato il Parlamento che, per varie ragioni, sembra essersi trasformato nel più classico dei boomerang politici con i suoi stessi alleati sul piede di guerra. Intendiamoci il Capitano è lo stesso che la scorsa estate – inebriato dal consenso popolare – ha chiesto “i pieni poteri” e che ora si lamenta di chi governa, in un momento di vera emergenza, usando lo strumento dei decreti legge. Una pratica che di certo non si è inventato il premier Giuseppe Conte ma che è stata abusata dai governi passati, in modo rigorosamente ...

