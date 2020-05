La Lega Serie A non molla: l’obiettivo è terminare la stagione (Di venerdì 1 maggio 2020) Nuovo messaggio al governo da parte della Lega Serie A: trovare un protocollo di sicurezza e far concludere il campionato Un’altra assemblea straordinaria per ribadire la volontà dei club di Serie A: il campionato deve riprendere. La Lega Serie A è pronta alla ripartenza e attende il via libera dal governo per organizzare il rientro sui campi d’allenamento. Durante l’incontro odierno è stata formalizzata l’intenzione di lavorare a una proposta ufficiale che possa andare incontro al protocollo d’accordo menzionato ieri dal ministro Spadafora. “Se le parti troveranno un accordo sul protocollo, le sedute riprenderanno e, di conseguenza, ci sarà un riflesso positivo anche sulla ripartenza del campionato. – ha spiegato ieri il ministro – Viceversa sarà il Governo a decretare, per emergenza sanitaria, la ... Leggi su zon Comunicato Lega Serie A : "Disponibilità a dialogo costruttivo col Governo da tutti i club"

Calcio - la Lega di Serie A vuole portare a conclusione la stagione 2019-2020

Serie A - le indiscrezioni dall’Assemblea di Lega : ore decisive per il futuro della stagione 2019-2020 (Di venerdì 1 maggio 2020) Nuovo messaggio al governo da parte dellaA: trovare un protocollo di sicurezza e far concludere il campionato Un’altra assemblea straordinaria per ribadire la volontà dei club diA: il campionato deve riprendere. LaA è pronta alla ripartenza e attende il via libera dal governo per organizzare il rientro sui campi d’allenamento. Durante l’incontro odierno è stata formalizzata l’intenzione di lavorare a una proposta ufficiale che possa andare incontro al protocollo d’accordo menzionato ieri dal ministro Spadafora. “Se le parti troveranno un accordo sul protocollo, le sedute riprenderanno e, di conseguenza, ci sarà un riflesso positivo anche sulla ripartenza del campionato. – ha spiegato ieri il ministro – Viceversa sarà il Governo a decretare, per emergenza sanitaria, la ...

DiMarzio : #SerieA, Lega unita: 'Portiamo a termine il campionato'?? - LegaSalvini : ?? Stefania Pucciarelli in DIRETTA dal Senato: “Noi da qui non ci muoviamo finché il Governo non ci darà risposte SE… - CorSport : La Lega di #SerieA ha deciso: c'è l'unanimità per finire la stagione??? - DividendProfit : Calcio, intesa Club Lega Serie A: “Portiamo a termine il Campionato” - infoitsport : Assemblea Lega Serie A: c'è unanimità per la prosecuzione dell'attuale stagione -