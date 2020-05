La Fase 2 dell' estate italiana | ecco cosa succederà in spiaggia

Leggi su ilgiornale

(Di venerdì 1 maggio 2020) Alessandro Ferro Tutte le Regioni si stanno organizzando in tempo utile per studiare a fondo la2 estiva che ci vedrà in, nei campeggi o in montagna.tutte le soluzioni: dai 50 mq del Veneto, ai termoscannera Campania fino al numero chiusoa Sardegna Insì, ma come in un campo minato: le vacanze degli italiani saranno "osservate" da steward che ne terranno sottocontrollo ogni centimetro per evitare gli assembramenti, gli alberghi ed i villaggi vacanza studiano le mosse giuste per mantenere il distanziamento, i camping avranno postazione "lontane" l'una dall'altra. La2 estiva, sebbene non è ancora iniziata, va progettata per tempo e le Regioni si stanno organizzando per i mesi estivi. Da nord a sud, è un fioccare di idee e misure di sicurezza per farci godere un po' di mare o di montagna, a seconda dei ...