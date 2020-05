La Corte di Giustizia UE sulla discriminazione dei LGBTI in ambito lavorativo (Di venerdì 1 maggio 2020) di Silvia Cermaria – La CGUE nella EU:C:2020:289, C-507/18 (sotto allegata), deposita il 23 aprile 2020 relativa ad una pregiudiziale sollevata dalla nostra Corte di Cassazione si esprime sulla nozione di "condizioni di accesso all'occupazione e al lavoro" contenuta all'art. 3 §.1 lett. a) Direttiva 2000/78/CE (parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro), in riferimento alle opinioni potenzialmente discriminatorie espresse pubblicamente da una persona titolare di un'impresa astrattamente idonea a porre in essere politiche di assunzione.Dichiarare di non voler assumere omosessuali è discriminatorioLe questioni oggetto del rinvio alla CGUE: legittimazione ad agire e libertà di opinioneLa parola alla Corte di Giustizia europeaDichiarare di non voler assumere o... Leggi su studiocataldi Pedofilia - l’Alta Corte australiana proscioglie il cardinale George Pell dalle accuse : “Corretta una grave ingiustizia”

Migranti : Corte giustizia ue condanna Paesi Est Europa per mancati ricollocamenti

Migranti - la Corte di Giustizia Ue condanna Polonia - Ungheria e Repubblica ceca (Di venerdì 1 maggio 2020) di Silvia Cermaria – La CGUE nella EU:C:2020:289, C-507/18 (sotto allegata), deposita il 23 aprile 2020 relativa ad una pregiudiziale sollevata dalla nostradi Cassazione si esprimenozione di "condizioni di accesso all'occupazione e al lavoro" contenuta all'art. 3 §.1 lett. a) Direttiva 2000/78/CE (parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro), in riferimento alle opinioni potenzialmente discriminatorie espresse pubblicamente da una persona titolare di un'impresa astrattamente idonea a porre in essere politiche di assunzione.Dichiarare di non voler assumere omosessuali è discriminatorioLe questioni oggetto del rinvio alla CGUE: legittimazione ad agire e libertà di opinioneLa parola alladieuropeaDichiarare di non voler assumere o...

Z3r0Rules : RT @MassimoCorsaro: La parte più divertente comincerà quando - usciti dall’ipnosi collettiva - ci rivolgeremo tutti a ogni grado di giustiz… - zadig012 : RT @MarcoPiantini: Esempi di sentenze della Corte di giustizia in materia di diritti dei lavoratori: orario di lavoro, ferie, malattia. htt… - trotta77 : RT @MassimoCorsaro: La parte più divertente comincerà quando - usciti dall’ipnosi collettiva - ci rivolgeremo tutti a ogni grado di giustiz… - ernluccar : 5. In tutti gli altri casi non può: altrimenti salta l’effetto di disciplinamento postulato dal Trattati, da Maastr… - Faraz44040288 : RT @stop_fake_news_: Caro @ilsecoloxix il @mitgov vuole farsi giustizia da sé! Ognuno facesse bene il proprio lavoro #concessionarie #autos… -