«Kim Jong-un è vivo e inaugura fabbrica insieme alla sorella» | annuncio della Corea del

Corriere : Nord Corea, Kim Jong Un torna in pubblico dopo tre settimane - Agenzia_Ansa : Corea del Nord, #Kim Jong-un 'è malato': lo ha detto Chiu Kuo-cheng, direttore dell'intelligence di Taiwan (Nsb), i… - MediasetTgcom24 : Corea del Nord, Kim Jong-un riappare in pubblico dopo tre settimane #CoreadelNord - giadamessetti : RT @giuliapompili: Come nel 2014, Kim Jong Un fa la sua apparizione sui media nordcoreani dopo 20 giorni di assenza. Tradotto: non è morto. - Notiziedi_it : Corea del Nord, media Kim Jong-un riappare in pubblico dopo 20 giorni -

Kim Jong Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Kim Jong