Juve, nel mirino un nuovo gioiello brasiliano: il piano di Paratici per portarlo in Italia (Di venerdì 1 maggio 2020) La Juve è sempre a caccia di talenti! Nel mirino non ci sono solo i vari Sandro Tonali o Aouar. I confini non esistono più e la Juve guarda anche in Brasile. Diversi i talenti brasiliani accostati al club bianconero. Brazilian Football League Serie A La Juve, che in passato aveva provato a portare a Torino Vinicius, poi strappato dal Real Madrid, sta seguendo con interesse la crescita di Kaio Jorge, calciatore classe 2002 del Santos. L'attaccante verdeoro però non è l'unico nome cerchiato in... Leggi su 90min La Juve non vuole lo scudetto a tavolino : altro like di Agnelli ad un tifoso su "Twitter"

Juventus - no a scudetto a tavolino/ "Non siamo l'Inter" - Agnelli mette like al tifoso

Juventus - clamoroso : “Niente scudetto a tavolino - non siamo l’Inter”. Agnelli mette like a un tifoso (Di venerdì 1 maggio 2020) Laè sempre a caccia di talenti! Nelnon ci sono solo i vari Sandro Tonali o Aouar. I confini non esistono più e laguarda anche in Brasile. Diversi i talenti brasiliani accostati al club bianconero. Brazilian Football League Serie A La, che in passato aveva provato a portare a Torino Vinicius, poi strappato dal Real Madrid, sta seguendo con interesse la crescita di Kaio Jorge, calciatore classe 2002 del Santos. L'attaccante verdeoro però non è l'unico nome cerchiato in...

tuttosport : Maglia #Juve, così in campo nel 2020-2021? ?? - zetoni2 : RT @franzhq: @tuttosport Basta leggere l’articolo non dice che non andrebbe dato alla Juve, dice che in Italia secondo lui non si potrebbe… - MGBasolu : RT @RobertoSavino10: Firmai per l'inter nel 77. Nel 1982 arrivò la Juve e per onestà li chiamai: ho dato la mia parola,se mi volete sono se… - InciLuca : @russ_mario1 @stetho83 @Zorochan_1 @mid_hedge @Talashnikov @GreenMidnight1 Sì ok, infatti non sto dicendo quelli di… - dayfootball1981 : @Andrea98583105 No no, non sappiamo tutto, ci mancherebbe. Lo hai detto te, sei nel calcio da 35 anni. Solo che per… -