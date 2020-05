Juve | De Ligt | Ero un centrocampista offensivo | non amavo fare il difensore Vi parlo

(Di venerdì 1 maggio 2020) Matthijs desi racconta nel corso di un'intervista rilasciata al Champions Journal. Ilolandese di proprietà dellantus, acquistato dai bianconeri per 75 milioni di euro, ha svelato un retroscena sul suo passato: inizialmente Matthijs era une non amava il ruolo diche ha rappresentato una svolta per la sua carriera. Bonucci e Chiellini? "Bonucci e Chiellini sono due difensori con tanta esperienza e provo ad imparare da loro. È incredibile...

Matthijs de Ligt si racconta nel corso di un'intervista rilasciata al Champions Journal. Il difensore olandese di proprietà della Juventus, acquistato dai bianconeri per 75 milioni di euro, ha svelato ...Per crescere come difensore, de Ligt può fare affidamento su Van Dijk e De Vrij in nazionale oltre che su Chiellini e Bonucci alla Juventus, quattro dei migliori difensori del mondo: "É bello giocare ...