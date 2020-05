Jill Gascoine l’indimenticabile protagonista dell’Ispettore Maggie è morta

(Di venerdì 1 maggio 2020) E’ scomparsa a 83 anni, l’attrice star della serie “The Gentle Touch”, da tempo era malata di Alzheimer E’ deceduta a 83 anniindimenticabile della serie “The Gentle Touch”, in italiano Ispettore. L’attrice èdopo aver lottato a lungo contro l’Alzheimer. Nella celebre rea che l’ha resa famosa interpretava l’ispettore investigativoForbes e per 56 episodi ha rivestito questo ruolo. La serie è stata un grande successo nel Regno Unito e negli Stati Uniti, ma anche in Italia ha fatto il boom. Nella serie l’ispettrice di poliziaForbes era rimasta vedova dopo che il marito, un agente di polizia, era stato ucciso. La donna era rimasta da sola a crescere il figlio adolescente. Tante le tematiche trattate nei vari episodi, tutte di ...

