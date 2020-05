In GTA Online è guerra tra gang di alieni! Verdi e Viola si massacrano per le strade della città (Di venerdì 1 maggio 2020) Vi ricordate quando avevamo parlato degli alieni Verdi che avevano invaso GTA Online e pestavano a sangue praticamente tutti? Ecco, ora sempre all'interno del gioco sono comparsi altri alieni, questa volta di colore Viola, che mirano a spodestare gli altri dal loro trono di terrore.Anche se non tutti i server possiedono la loro guerra tra alieni, questa "moda" sta cominciando a spopolare ovunque. Si cammina per le vie di Los Santos e ad un certo punto ci si ritrova nel mezzo di una rissa tra esseri Verdi e Viola che se ne danno di santa ragione, andando a scomodare poi persino la polizia. Non solo botte e sparatorie, ma veri e propri rapimenti con tanto di esecuzione in strade seminascoste.Ovviamente su Reddit sono comparsi numerosissimi video di persone che si trovano in mezzo casualmente o che fanno parte di questa o quell'altra fazione. Anche se GTA V è disponibile da ormai 7 ... Leggi su eurogamer In GTA Online le gang di 'alieni' stanno terrorizzando i giocatori

In GTA Online un glitch dona ai giocatori denaro extra gratis

Ultime Notizie dalla rete : GTA Online GTA 5 Online: sono arrivati gli Alieni verdi e non sono amichevoli Tom's Hardware Italia In GTA Online gang di alieni verdi e viola si scontrano per le strade della città

GTA Online: Sconti su armi futuristiche e altro

I laser sono molto versatili! Che siano montati sulla console di un DJ o legati alla testa di uno squalo sono perfetti per fare scena. Gli alieni, invece, li utilizzano come armi letali. Che tu voglia ...

