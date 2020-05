Il Segreto | spoiler spagnoli | Alicia nel mirino degli Arcangeli

Leggi su kontrokultura

(Di venerdì 1 maggio 2020) Sono davvero interessanti le ultime anticipazioni della soap Ilche arrivano dalla Spagna. Raimundo inizierà a reagire dopo la cura del medico contattato da Emilia, mentre gliprenderanno di mira, rea di avere ideali troppo rivoluzionari che non farebbero altro che ostacolare i loro piani per l’ascesa al potere. Nel frattempo, Adolfo e Ramon faranno pace dopo l’accesa lite che li ha visti protagonisti. Don Ignacio proverà a scoprire il motivo di tanto astio, ma nessuno parlerà. Mauricio continuerà ad indagare sulla strana scomparsa di Maqueda, ma Antonita non saprà dargli informazioni utili. Che fine avrà fatto l’uomo? Il: Raimundo inizia a reagire alla cura sperimentale Nelle puntate spagnole della soap opera, l’Ulloa inizierà a dare qualche segno di miglioramento, dopo ...