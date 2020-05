Il Primo Maggio dell’Ugl con il Cnel: “Danni economici gravissimi col Covid, futuro nero” (Di venerdì 1 maggio 2020) E’ stato presentato oggi, in occasione della Festa dei lavoratori, sul Canale YouTube Ital TV, il Primo Rapporto Censis-UGL dal titolo “Italiani, lavoro ed economia oltre l’emergenza Covid-19”, realizzato per il 70° anniversario di fondazione del sindacato. Nella ricerca, illustrata da Paolo Capone, Segretario Generale del sindacato UGL (Unione Generale del Lavoro) e Giuseppe De Rita, Presidente del Censis, sono state analizzate le modalità con cui gli Italiani sono entrati nell’emergenza, come la stanno affrontando e gli effetti che si produrranno al suo termine. Per Paolo Capone: “La pandemia ha sconvolto la nostra vita, con conseguenze drammatiche sull’occupazione e con danni gravissimi soprattutto alle Pmi e alle microimprese. Dal Primo Rapporto realizzato insieme al Censis emerge un pessimismo per il ... Leggi su secoloditalia Venditti - l'appello ai cantanti : "Primo Maggio senza musica"

