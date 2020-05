Affaritaliani : Il governo esca dal Grande Fratello E indichi una strada per il lavoro - Affaritaliani : Coronavirus, questo strano primo maggio. Il governo esca dal Grande Fratello - giuseppezorzi : @Quirinale #PresidenteMattarella non Le sembra che chiedere scusa dell’incapacità di governo che ha rovinato il pop… - GianfrancoB3 : Siamo sempre in attesa della fase2 del @pdnetwork che esca dal torpore in cui è sprofondato, lasciando le cose di G… - paolomonteu : RT @EtaBetaRadio1: 'L'attacco informatico più assurdo del momento? Un messaggio virale in cui si denuncia che presto il governo ci toglierà… -

Ultime Notizie dalla rete : governo esca Coronavirus, questo strano primo maggio. Il governo esca dal Grande Fratello Affaritaliani.it Marche: al via la Fase 2. Anzi no, la Fase 2 e mezzo

Più che la fase della ripartenza, quella che scatterà dalla mezzanotte di lunedì 4 maggio assomiglia al Labirinto della Masone. Con una differenza sostanziale: le oltre 200 mila piante di bambù che ri ...

Tra Governo e Calabria va a carte bollate

Alla fine il ministro Francesco Boccia prende il cellulare e la chiama: “Jole, modifica l’ordinanza, troviamo un accordo”. Dall’altra parte del telefono c’è la governatrice Santelli, presidente forzis ...

Più che la fase della ripartenza, quella che scatterà dalla mezzanotte di lunedì 4 maggio assomiglia al Labirinto della Masone. Con una differenza sostanziale: le oltre 200 mila piante di bambù che ri ...Alla fine il ministro Francesco Boccia prende il cellulare e la chiama: “Jole, modifica l’ordinanza, troviamo un accordo”. Dall’altra parte del telefono c’è la governatrice Santelli, presidente forzis ...