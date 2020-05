«Il Coronavirus durerà altri 18-24 mesi» | lo studio sui tre scenari possibili

Leggi su open.online

(Di venerdì 1 maggio 2020)in Italia: ultime notizie in direttaLa pandemia dirischia di durare ancora per18-24, cioè «fino a quando il 60-70% della popolazione di tutto il mondo non avrà contratto definitivamente la malattia», come mette nero su bianco unoamericano del Center for Infectious Disease Research and Policy (CIDRAP) dell’Università del Minnesota. Un virus per il quale non è ancora stata scoperta l’arma “letale”: non c’è un vaccino per il Covid-19 e, secondo glisi, non lo avremo in tempi brevi. Il documento «Il virus durerà finché il 70% della popolazione non lo avrà contratto» «Non si fermerà finché non infetta il 60-70% della popolazione», ha spiegato alla Cnn Michael Osterholm, direttore del CIDRAP e ...