L'occupazione notturna del Parlamento da parte dei leghisti è l'ultimo atto disperato di chi vede il buio in fondo al tunnel. E' evidente che avevano ed hanno puntato tutto sul fallimento del governo Conte ed ora sono in preda, complici sondaggi che li vedono in caduta libera, ad una vera e propria disperazione. Di fronte alla tragedia sanitaria che affligge il paese e il mondo intero, questi surrogati della democrazia, con poche idee ma confuse, stanno mettendo a nudo tutti i (...) - Tribuna Libera

Ultime Notizie dalla rete : cinismo politico Il cinismo politico a servizio del Covid -19 AgoraVox Italia Giulietto Chiesa, oggi piango un compagno. Per tutta la vita si è battuto per la libertà e la giustizia

Ricordare Giulietto Chiesa significa parlare di una persona che sentivo dalla stessa parte della barricata. Una persona molto diversa da me, con sensibilità, priorità e comportamenti diversi dai miei, ...

Dopo la cacciata di Verdelli, “Repubblica” non può fare più la morale a nessuno

Polemiche dopo la decisione del gruppo che amministra Repubblica di sostituire Carlo Verdelli con il direttore de La Stampa, Maurizio Molinari.

Ricordare Giulietto Chiesa significa parlare di una persona che sentivo dalla stessa parte della barricata. Una persona molto diversa da me, con sensibilità, priorità e comportamenti diversi dai miei, ...

Polemiche dopo la decisione del gruppo che amministra Repubblica di sostituire Carlo Verdelli con il direttore de La Stampa, Maurizio Molinari.