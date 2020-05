Il Cagliari verso il progetto definitivo per il nuovo stadio

(Di venerdì 1 maggio 2020) Nonostante gli inevitabili rallentamenti causati dall’emergenza Coronavirus, ilsi prepara a entrare nella fase decisiva delper il. Le prime settimane di maggio – spiega La Gazzetta dello Sport – saranno fondamentali per il. Il consorzio Sportium è stato individuato dalcome candidato ideale per l’ideazione delimpianto, … L'articolo Ililper ilè stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Sant'Efisio vestito a lutto in segno di rispetto, vicinanza e solidarietà verso chi ha sofferto a causa della pandemia da Coronavirus. Si è tenuta poco fa in forma strettamente privata la cerimonia di ...Si va verso il sì definitivo. Il Cagliari – come si legge oggi sull'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport – è pronto per poter iniziare i lavori del nuovo stadio. Nei prossimi giorni il club sar ...