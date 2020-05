I ristoranti chiedono al governo di consentire subito il take away (Di venerdì 1 maggio 2020) “Come federazione stiamo spingendo affinché i ristoranti possano offrire l'opzione di consumo da asporto, oltre al delivery”. A dirlo all'AGI è Aldo Cursano, vicepresidente della Federazione italiana pubblici esercizi (Fipe), l'associazione che raggruppa circa 300mila imprese attive nel settore della ristorazione e del turismo che complessivamente danno lavoro a circa un milione e duecentomila persone. “L'asporto è uno strumento che consente di tenere in vita maestranza e professionalità”, prosegue Cursano. “Perché in tutta Europa è consentito e a noi no? Quali sono i problemi dal punto di vista igienico, sanitario o di sicurezza?”, si chiede il numero due di Fipe. “Siamo professionisti della sicurezza - assicura Cursano - La salute dei clienti è sempre stata al centro dei nostri controlli. I ... Leggi su agi Fase 2 - i governatori chiedono più poteri. Calabria riapre bar e ristoranti con tavoli all’esterno (Di venerdì 1 maggio 2020) “Come federazione stiamo spingendo affinché ipossano offrire l'opzione di consumo da asporto, oltre al delivery”. A dirlo all'AGI è Aldo Cursano, vicepresidente della Federazione italiana pubblici esercizi (Fipe), l'associazione che raggruppa circa 300mila imprese attive nel settore della ristorazione e del turismo che complessivamente danno lavoro a circa un milione e duecentomila persone. “L'asporto è uno strumento che consente di tenere in vita maestranza e professionalità”, prosegue Cursano. “Perché in tutta Europa è consentito e a noi no? Quali sono i problemi dal punto di vista igienico, sanitario o di sicurezza?”, si chiede il numero due di Fipe. “Siamo professionisti della sicurezza - assicura Cursano - La salute dei clienti è sempre stata al centro dei nostri controlli. I ...

Agenzia_Ansa : #Covid2019 I governatori del centrodestra chiedono più poteri alle #Regioni nella #Fase2. La #Calabria con un'ordin… - LucaBurnout : RT @Agenzia_Italia: I ristoranti chiedono al governo di consentire subito il take away - SergioSierra67 : RT @Agenzia_Italia: I ristoranti chiedono al governo di consentire subito il take away - Agenzia_Italia : I ristoranti chiedono al governo di consentire subito il take away - LLombard0 : RT @L_Cesa: A tutti i lavoratori che chiedono di ripartire, di tornare nelle loro aziende, fabbriche, negozi, bar, ristoranti – insomma- qu… -

Ultime Notizie dalla rete : ristoranti chiedono I ristoranti chiedono al governo di consentire subito il take away AGI - Agenzia Italia I ristoranti chiedono al governo di consentire subito il take away

“Come federazione stiamo spingendo affinché i ristoranti possano offrire l’opzione di consumo da asporto, oltre al delivery”. A dirlo all’AGI è Aldo Cursano, vicepresidente della Federazione italiana ...

Bar e ristoranti sul piede di guerra, inviate al governo 14 proposte per salvare migliaia di imprese familiari

Si chiedono azioni concrete, com’è costume di queste benemerite categorie. "Quello che si legge – hanno affermato Paolo Baccino e Luca Marcellin, portavoce di S.O.S. Bar e Ristoranti - le informazioni ...

“Come federazione stiamo spingendo affinché i ristoranti possano offrire l’opzione di consumo da asporto, oltre al delivery”. A dirlo all’AGI è Aldo Cursano, vicepresidente della Federazione italiana ...Si chiedono azioni concrete, com’è costume di queste benemerite categorie. "Quello che si legge – hanno affermato Paolo Baccino e Luca Marcellin, portavoce di S.O.S. Bar e Ristoranti - le informazioni ...