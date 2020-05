I pizzaioli di Napoli: "Da noi 1 euro per pizza venduta alla vedova dell'agente ucciso" (Di venerdì 1 maggio 2020) Il pizzaiolo Luciano Sorbillo con i gruppi “La Piccola Napoli” e “pizzaioli in giro per il Mondo” hanno deciso, nonostante la grave crisi che affligge il settore pizzerie, bar e ristoranti, che da lunedì 4 maggio, e fino all′11 maggio, destineranno un euro per ciascuna pizza venduta alla vedova dell’agente scelto della Polizia di Stato Pasquale Apicella, ucciso all’alba di lunedì scorso nell’adempimento del dovere.“Questo è quello che in silenzio fanno alcune categorie non garantite dallo Stato”, ha commentato Luciano Sorbillo. Le donazioni - informa ancora il pizzaiolo - verranno versate su un conto corrente intestato alla vedova di Apicella.Leggi anche... Due figli, uno appena nato. Chi era Pasquale Apicella, il poliziotto morto a Napoli Leggi su huffingtonpost Ristoratori e pizzaioli contro gli orari per l’asporto : «A Napoli si mangia tardi» (Di venerdì 1 maggio 2020) Iliolo Luciano Sorbillo con i gruppi “La Piccola” e “in giro per il Mondo” hanno deciso, nonostante la grave crisi che affligge il settore pizzerie, bar e ristoranti, che da lunedì 4 maggio, e fino all′11 maggio, destineranno unper ciascunasceltoa Polizia di Stato Pasquale Apicella,all’alba di lunedì scorso nell’adempimento del dovere.“Questo è quello che in silenzio fanno alcune categorie non garantite dallo Stato”, ha commentato Luciano Sorbillo. Le donazioni - informa ancora iliolo - verranno versate su un conto corrente intestatodi Apicella.Leggi anche... Due figli, uno appena nato. Chi era Pasquale Apicella, il poliziotto morto a

