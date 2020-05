“I morti di Bergamo e Brescia direbbero di riaprire”. Polemica su Matteo Renzi (Di venerdì 1 maggio 2020) Non sono passate inosservate le parole di Matteo Renzi quando, nel pomeriggio di giovedì 30 aprile, ha parlato al Senato inreplica alle comunicazioni del premier, Giuseppe Conte, sulla attuale emergenza in Italia. Un gesto di disponibilità, quello del leader di Italia Viva, seppure con molti distinguo. “Il suo intervento esige risposte in nome della verità e della libertà. Da due mesi 60 milioni di italiani sono in un regime che ricorda gli arresti domiciliari per un’emergenza sanitaria. Ciò che lei ha detto sull’analisi economica è ampiamente condivisibile, il punto di partenza però è che nessuno di riaprire tutto. Chi lo dicesse, andrebbe ricoverato”. “Noi le diciamo, ‘perché non ci facciamo carico di una riapertura graduale?’. Il coronavirus è un nemico vigliacco, ma noi ... Leggi su caffeinamagazine LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : Renzi in Senato : “I morti di Bergamo e Brescia ci direbbero di riaprire”

Coronavirus - Renzi in Senato tira in ballo i morti di Bergamo e Brescia : “Se potessero parlare - ci direbbero di ripartire” (Di venerdì 1 maggio 2020) Non sono passate inosservate le parole diquando, nel pomeriggio di giovedì 30 aprile, ha parlato al Senato inreplica alle comunicazioni del premier, Giuseppe Conte, sulla attuale emergenza in Italia. Un gesto di disponibilità, quello del leader di Italia Viva, seppure con molti distinguo. “Il suo intervento esige risposte in nome della verità e della libertà. Da due mesi 60 milioni di italiani sono in un regime che ricorda gli arresti domiciliari per un’emergenza sanitaria. Ciò che lei ha detto sull’analisi economica è ampiamente condivisibile, il punto di partenza però è che nessuno di riaprire tutto. Chi lo dicesse, andrebbe ricoverato”. “Noi le diciamo, ‘perché non ci facciamo carico di una riapertura graduale?’. Il coronavirus è un nemico vigliacco, ma noi ...

stanzaselvaggia : Renzi ha appena detto che i morti di Bergamo, se potessero parlare, direbbero “Ripartite per noi”. Temo che insieme… - AndreaScanzi : “I morti di Bergamo ci direbbero ripartite anche per noi”. L’ha detto davvero. Matteo #Renzi è arrivato a dire anch… - antoniomisiani : Se i morti di Bergamo e Brescia potessero parlare, chiederebbero silenzio. E rispetto - midside89 : @matteorenzi Ma come ti permetti di usare i morti di Bergamo e Brescia che non hanno manco avuto la possibilità di… - rafelez : RT @luisellacost: Scemi noi a scandalizzarci e a chiedere rispetto per i morti a chi nel 2016 faceva campagna referendaria così... #meaculp… -